Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер» из Солигорска

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Дважды Вернидуб признавался Тренером года в Украине (2016, 2018). Солигорский «Шахтер» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Беларуси. На 12 очков команда отстает от лидирующего «Динамо» из Бреста.
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Экс-капитан «Зенита» Вернидуб сменил Ташуева в солигорском «Шахтёре»

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Экс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер»

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Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер» из Солигорска

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