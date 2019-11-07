Футбол
Sport24.ruЭкс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер»
Ранее пост главного тренера солигорского «Шахтера» покинул Сергей Ташуев. Отметим, Вернидуб завершал игровую карьеру в «Зените» и был капитаном петербургского клуба. Последние 8 лет тренерской карьеры 53-летний специалист провел в луганской «Заре».
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Новый вид человекообразных обезьян нашли в Германии
Останки ранее неизвестного ученым вида вымерших человекообразных обезьян нашли на земле в составе ФРГ — в Баварии.
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Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы
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Дождь со снегом придут на Сахалин
Во вторник Сахалин окажется во власти циклона, который принесет с собой дождь со снегом и небольшое повышение температуры.
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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
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Транспорт
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Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
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Второй звездой встречи стал защитник "Сент-Луис Блюз" Алекс Пьетранджело, записавший на свой счет три очка (один гол + две передачи), в противостоянии с "Эдмонтон Ойлерз" (5:2). Замкнул тройку лучших еще один одноклубник Артемия Панарина по "Рейнджерс" Энтони ДиАнджело, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в игре с "Детройтом".
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РИА Новости 07:26