Футбол
Sport24.ruЭкс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер»
Ранее пост главного тренера солигорского «Шахтера» покинул Сергей Ташуев. Отметим, Вернидуб завершал игровую карьеру в «Зените» и был капитаном петербургского клуба. Последние 8 лет тренерской карьеры 53-летний специалист провел в луганской «Заре».
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Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер» из Солигорска
Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:26
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