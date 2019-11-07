Футбол

Sport24.ruSport24.ruЭкс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер»

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Ранее пост главного тренера солигорского «Шахтера» покинул Сергей Ташуев. Отметим, Вернидуб завершал игровую карьеру в «Зените» и был капитаном петербургского клуба. Последние 8 лет тренерской карьеры 53-летний специалист провел в луганской «Заре».
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