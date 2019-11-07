Футбол
Sport24.ruЭкс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер»
Ранее пост главного тренера солигорского «Шахтера» покинул Сергей Ташуев. Отметим, Вернидуб завершал игровую карьеру в «Зените» и был капитаном петербургского клуба. Последние 8 лет тренерской карьеры 53-летний специалист провел в луганской «Заре».
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Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер» из Солигорска
Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:26
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Кипр планирует лишить гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» за инвестирование в экономику государства.
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По словам директора дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрия Чернышева, базовых сценариев для оплаты через СБП в Интернете два: клиент сканирует смартфоном QR-код с экрана компьютера или из мобильного приложения торгово-сервисного предприятия переходит по ссылке на форму оплаты в мобильный банк; второй вариант интересен тем, что весь процесс можно пройти с одного устройства.
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
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В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
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Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
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Пятый канал вчера в 22:15
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Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»
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