Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
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Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.В источнике
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Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину
Московский Комсомолец09:25