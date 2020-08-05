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Газета.Ru
Газета.Ru

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.В источнике
С чего всё началось
В интервью
 порталу «Сибирь.Реалии» Борис Прокошев рассказал, что владельцем Rhosus был российский предприниматель Игорь Гречушкин, который только самому капитану остался должен в счет невыплаченной зарплаты $60 тыс.
РБК12:09
Подробнее о событии
ТК Звезда

«Владелец кинул за миллион долларов»: капитан Rhosus с взорвавшимся грузом в Бейруте назвал причину ареста судна

ТК Звезда15:35
РЕН ТВ

Капитан судна Rhosus о взорвавшейся в Бейруте селитре: Это удобрения

РЕН ТВ11:40
Газета.Ru

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru13:27
РБК

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

РБК12:09
Телеканал 360°

Капитан судна Rhosus рассказал, почему оно долго стояло в порту Бейрута

Телеканал 360°11:58
ТАСС

Бывший капитан судна подтвердил, что вез аммиачную селитру, изъятую в порту Бейрута

ТАСС12:55
Московский Комсомолец

Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину

Московский Комсомолец09:25
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Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге

Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.
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РБК08:01
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Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

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РБК13:43
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Evo-rus.comвчера в 08:58
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