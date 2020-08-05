Общество
Газета.RuЭкс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
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Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину
Московский Комсомолец09:25
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Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Политика
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК 22:52
Армия и оружие
Российский самолет «Антей» доставил в Сирию загадочный груз
В последний раз Ан-22 замечали в республике еще в минувшем году, и тогда он тоже прибыл туда с определенной целью.
Актуальные Новости 02 августа в 21:03
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
Автоновости дня 14:50
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru 23:10
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
Происшествия
Двое военнослужащих пострадали при обрушении моста в Хабаровском крае
Двое военных пострадали в результате ЧП при наведении моста в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
ФАН 04:40
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости 08:29
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 03 августа в 05:09
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Российская газета 21:37
Фигурное катание
Опубликовано первое видео тренировки Косторной в академии Плющенко
В социальных сетях появилось первое видео с тренировки российской фигуристки Алены Косторной в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 05:18
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей).
Политика Сегодня вчера в 22:51
Единоборства
Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова
Бой россиянина Забита Магомедшарипова и мексиканца Яира Родригеса не состоится.
CT news 12:58
Происшествия
Дым от новосибирской свалки дошёл до Бердска
Бердск, Новосибирская область, 6 августа 2020, 05:42 — REGNUM Вонь и смог от тлеющей в Ленинском районе Новосибирска свалки сегодня, 6 августа, дошли до Бердска.
REGNUM 22:42
Экономика
Индекс PMI в сфере услуг России достиг максимума с июля 2008 года
Москва, 5 августа 2020, 13:27 — REGNUM В июле 2020 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России подскочил с 47,8 пункта в июне и достиг 58,5 пункта.
REGNUM 06:27
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
Экономика
Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ
Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 15%.
ВашГород.ру 21:45
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Политика
Госдеп назвал Арктику северным флангом НАТО
Известия 16:16
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости 20:15
Здоровье
Вирусолог описал «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса
Как рассказал корреспонденту ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов, вероятность возникновения второй волны пандемии невысока, поскольку во многих странах, в том числе в России и Турции, у людей выработался коллективный иммунитет.
Вечерняя Москва 11:25
Общество
«Роскосмос» увеличил финансирование проекта «Ангара» в 1,7 раза
"Роскосмос" увеличил финансирование этого проекта, который осуществляет ОКР "Амур", с 26 до 45 миллиардов рублей (до 2026 года).
Вести.Ru 22:21
Общество
Директор IKEA рассказал, как магазин переживает пандемию коронавируса
Екатеринбург Онлайн 23:00