с чего всё началось

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Общество В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 51

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. 472

Политика Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill. 2

Политика Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,5K

Общество В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники. 128

Экономика Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение «Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG. 147

Единоборства Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова Бой россиянина Забита Магомедшарипова и мексиканца Яира Родригеса не состоится.

Происшествия Дым от новосибирской свалки дошёл до Бердска Бердск, Новосибирская область, 6 августа 2020, 05:42 — REGNUM Вонь и смог от тлеющей в Ленинском районе Новосибирска свалки сегодня, 6 августа, дошли до Бердска. 6

Экономика Индекс PMI в сфере услуг России достиг максимума с июля 2008 года Москва, 5 августа 2020, 13:27 — REGNUM В июле 2020 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России подскочил с 47,8 пункта в июне и достиг 58,5 пункта.

Шоу-бизнес Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым. 1

Экономика Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 15%.

Общество Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске. 100