Происшествия
Газета.RuЭкс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
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Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину
Московский Комсомолец09:25
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Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
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Астероид 2009 PQ1 в среду пролетел в 4,1 млн км от Земли, следует из данных космических наблюдений НАСА.
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В Госдепе назвали Арктику северным флангом НАТО
Московский Комсомолец 18:13
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Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru вчера в 06:08
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Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
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Взрывы в порту Бейрута нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности столицы Ливана, так как в результате них пострадали наполненные пшеницей зернохранилища, сообщает Associated Press.
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Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
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Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Происшествия
Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве
«В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс.
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
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Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
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Microsoft продолжит поддержку Xbox Live Gold
Microsoft не планирует прекращать поддержку Xbox Live Gold. Об этом представитель компании рассказал в комментарии для издания The Verge.
CyberSport.ru 14:37
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«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
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Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Новый небольшой вседорожник Nissan Magnite, предназначенный для рынков развивающихся стран, показали еще в июле.
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Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
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Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32