с чего всё началось

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Происшествия Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135 Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 135, передаёт Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

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