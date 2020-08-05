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Газета.Ru
Газета.Ru

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.В источнике
С чего всё началось
Крупный взрыв в порту столицы Ливана произошел из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает местный телеканал LBCI
, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.
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Lenta.ru

Появились подробности о причастном к взрыву в Бейруте судне

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Российский владелец взорвавшегося в Бейруте груза обанкротился до инцидента

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Российская газета

Нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут из Грузии

Российская газета18:35
Ёлдаш

Виновником взрыва в Бейруте оказался россиянин

Ёлдаш03:14
РБК

Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна

РБК01:41
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СМИ: в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска

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Российский владелец взорвавшегося в Бейруте груза обанкротился

РЕН ТВ05:22

В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва

В Бейрут прибыл самолет Sukhoi Superjet 100, доставивший в ливанскую столицу оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва.
В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва
РБК13:52
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Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
РИА Новости08:31
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Медики БСМП написали открытое письмо к губернатору Курской области

Медики Курской БСМП обратились с открытым письмом к губернатору Роману Старовойту, а также к замглавы региона Андрею Белостоцкому, председателю облздрава Елене Палферовой и к главному санитарному врачу Курской области Олегу Климушину.
Kurskcity.ru05:55
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Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой

Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело03:46
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