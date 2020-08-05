Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.В источнике
С чего всё началось
Крупный взрыв в порту столицы Ливана произошел из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает местный телеканал LBCI
, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.
Подробнее о событии