Общество
Газета.RuЭкс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
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с чего всё началось
В интервью порталу «Сибирь.Реалии» Борис Прокошев рассказал, что владельцем Rhosus был российский предприниматель Игорь Гречушкин, который только самому капитану остался должен в счет невыплаченной зарплаты $60 тыс.РБКвчера в 12:09
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