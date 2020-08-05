Общество
Газета.RuЭкс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
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Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину
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