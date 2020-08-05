с чего всё началось

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

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