Общество
Бомбардир.руЭкс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 лет тюремного заключения
Экс-футболист обвиняется в организации финансовой пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил сумму в 1,4 миллиарда рублей. Харламов с 1997 по 1999 год был капитаном «Рубина».
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Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Армия и оружие
В борьбе с коронавирусом в КНДР заметили разработку биологического оружия
В борьбе с коронавирусной инфекцией и в создании вакцины в КНДР заметили разработку нового биологического оружия.
Lenta.ru 08:04
Армия и оружие
Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»
Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
Политика
Песков прокомментировал связь задержанных в Белоруссии россиян с ЧВК
В России на юридическом уровне не существует понятия «частные военные компании (ЧВК)», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 30 июля.
Вечерняя Москва 07:14
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Гаджеты
Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook D 2020 Ryzen Edition – MateBook D14 и MateBook D15.
Megaobzor.com 07:31
Общество
Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции
В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
Армия и оружие
Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков
По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
РИА Новости 01:58
Политика
Западные СМИ: Иран отдаётся в руки китайцев и русских
Ранее западные СМИ, например, Newsweek, расценивали стремления Ирана сблизиться с Россией и Китаем как попытку создания коалиции против США.
Э Вести вчера в 04:37
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Здоровье
Способ остановить коронавирус озвучил главный инфекционист США
Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США, инфекционист Энтони Фаучи назвал основные способы, которые помогут остановить распространение инфекции.
Live24 06:52
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
Общество
В Минздраве назвали срок подготовки новых правил медосмотра водителей
Приказ должен был вступить в силу 22 ноября, однако президент России Владимир Путин раскритиковал документ, назвав «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК 07:51
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Армия и оружие
ВВС Индии получили от Франции первые пять истребителей Rafale
Военное дело вчера в 02:05