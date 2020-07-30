Общество

Бомбардир.руБомбардир.руЭкс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 лет тюремного заключения

Экс-футболист обвиняется в организации финансовой пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил сумму в 1,4 миллиарда рублей. Харламов с 1997 по 1999 год был капитаном «Рубина».
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