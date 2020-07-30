Общество
Бомбардир.руЭкс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 лет тюремного заключения
Экс-футболист обвиняется в организации финансовой пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил сумму в 1,4 миллиарда рублей. Харламов с 1997 по 1999 год был капитаном «Рубина».
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Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Общественное телевидение России 05:40
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
Общество
В Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В регионе вновь разрешили проводить массовые мероприятия. Соответствующие изменения внесены в Постановление губернатора в четверг, 30 июля.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 07:42
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Политика
МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы
Напомним, что Вашингтон ввел против Венесуэлы целый пакет санкций, в числе которых - заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на семь миллиардов долларов.
Российская газета 09:25
Политика
Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах
30 июля госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные россияне дают показания, а в отношении них возбуждено уголовное дело.
Евразия Daily 08:54
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Здоровье
Саратовским медикам выплатили более 16 миллионов рублей
Общий размер помощи составил 16 млн рублей.
Evo-rus.com 06:23
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Единоборства
Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник раскритиковал отечественного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна за оскорбления в адрес белоруса Андрея Орловского.
RT на русском 28 июля в 11:00
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Александра Черно из проекта «Дом-2» родила сына. Рост мальчика составил 55 см, а вес – 3,64 кг.
Актуальные Новости 08:28
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Здоровье
В Омской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса
За сутки зарегистрировано еще три летальных исхода. Это новый печальный рекорд в Омской области.
Om1.ru 05:03
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня вчера в 07:19
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой
Газета.Ru 08:07
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 12:51
Футбол
На президента ФИФА Инфантино завели уголовное дело
Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.
Газета.Ru 09:10