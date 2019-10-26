Футбол

Sport24.ruSport24.ruЭкс-хавбек «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Бывший полузащитник «Ахмата» Лео Жаба, ныне выступающий за ПАОК, может продолжить карьеру в «Спартаке». Его переход может состояться за 12 млн евро, сообщает греческое издание sport24.gr. 21-летний Жаба начинал играть в «Сан-Паулу» и «Коринтиансе».
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В Греции утверждают, что Жаба может перейти в «Спартак»

Спорт-Экспресс03:55

Экс-хавбек «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Sport24.ru04:54

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«Спартак» может купить экс-хавбека «Ахмата» Жабу за 12 млн евро (Sport24.gr)

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Жаба может перейти в «Спартак»

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Жаба может перейти в «Спартак»

Sportbox.RU05:22
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