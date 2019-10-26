Футбол
Sport24.ruЭкс-хавбек «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Бывший полузащитник «Ахмата» Лео Жаба, ныне выступающий за ПАОК, может продолжить карьеру в «Спартаке». Его переход может состояться за 12 млн евро, сообщает греческое издание sport24.gr. 21-летний Жаба начинал играть в «Сан-Паулу» и «Коринтиансе».
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Политика
Лукашенко отказался от Великой Отечественной войны
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»
Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Общество
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Общество
Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»
Участники операции рассказали об освобождении заложников, которые оказались в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года.
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Общество
Мария Бутина вернулась в Москву
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вернулась в Москву.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждался вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Гаджеты
Huawei планирует потягаться с Samsung уже в этом году
Недавно сообщалось, что китайский технический гигант Huawei поставил более 200 миллионов смартфонов с начала этого года, а общие поставки телефонов компании по итогам года могут составить 240-250 млн единиц.
Армия и оружие
В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака
Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при Канады
Двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при Канады.
Авто
За шесть лет Skoda Octavia подорожала почти вдвое
Стоит отметить, что ещё шесть лет назад автомобиль базовой комплектации оценивался в 590 тысяч рублей, а теперь за него просят 1,119 миллиона рублей.
Общество
На эсэмэски степным орлам собрано более 100 тысяч рублей
Орлы под наблюдением: россияне перечислили уже более 100 тысяч рублей на оплату СМС для слежения за пернатыми хищниками.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Технологии
Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.