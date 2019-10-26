Бывший полузащитник «Ахмата» Лео Жаба, ныне выступающий за ПАОК, может продолжить карьеру в «Спартаке». Его переход может состояться за 12 млн евро, сообщает греческое издание sport24.gr. 21-летний Жаба начинал играть в «Сан-Паулу» и «Коринтиансе».

Экс-хавбек «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

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