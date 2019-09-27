Футбол
MetaratingsЭкс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
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Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил «Манчестер Юнайтед» подписать себя. Он готов играть бесплатно
Спорт БИЗНЕС Online14:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
Политика
Зеленский удивился публикации разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют и его слова.
URA.Ru вчера в 03:02
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 04:45
Авто
Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги
Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.
За рулем 05:35
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами
В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру 08:30
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Политика
США демонстративно ушли из зала ООН во время выступления Венесуэлы
Делегация Соединенных Штатов покинул зал Генассамблеи ООН во время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
РБК 18:50
Общество
МЧС подтвердило запрет на курение на балконах
Постановление правительства об изменении правил противопожарного режима в России касается запрета на курение на балконах и лоджиях, заявили в пресс-службе российского МЧС.
Взгляд.ру вчера в 12:12
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков
Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Красная весна 17:58
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru 10:12
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
New York Times обвинила новгородца в убийстве
В статье, посвященной убийству Хангошвили, представители газеты утверждают, что в Германии задержан гражданин России под вымышленным именем, который на самом деле является уроженцем Новгородской области Владимиром Степановым.
53 новости 08:57
Энергетика
На шельфе Северных Курил выявлены крупные запасы углеводородного сырья
Начальные суммарные ресурсы углеводородов на шельфе Северных Курил специалисты Росгеологии оценили в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента.
REGNUM 09:02
Шоу-бизнес
Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru вчера в 08:01
Общество
В России предложили начислять зарплату домохозяйкам
Профессию домохозяйки с занесением записи в трудовую книжку и начислением стажа предложили узаконить в России.
Солидарность вчера в 08:27
Авто
Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее
Внешне обновленный Emgrand X7 преобразился за счет другой радиаторной решетки, бамперов, более сложной и технологичной оптике и полностью переделанной корме, где вместо вертикальных фонарей в стиле Volvo появились привычные горизонтальные аналоги.
Автоновости дня 03:07
Культура
15 лет назад стартовал сериал «Моя прекрасная няня»
27 сентября 2004 года в России состоялась премьера сериала «Моя прекрасная няня» — адаптации американского ситкома «Няня».
RT на русском 04:15
Политика
Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной
Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
РБК 17:22
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Политика
В Тбилиси объяснили встречу с Лавровым желанием Запада
Специальный представитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что западные партнеры посоветовали грузинским властям провести встречу с Россией на уровне глав МИД на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру вчера в 13:09