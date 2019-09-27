Футбол

MetaratingsMetaratingsЭкс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
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Мамаев, Кононов, Хонда, Глушаков — комментарии читателей

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Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт15:14

Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду

Спорт-Экспресс13:42

Кейсуке Хонда просится в «Манчестер Юнайтед». Готов играть бесплатно

Sport24.ru15:56

Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил «Манчестер Юнайтед» подписать себя. Он готов играть бесплатно

Спорт БИЗНЕС Online14:15

Главный тренер Камбоджи и бывший хавбек ЦСКА предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru14:14

Экс-игрок ЦСКА Хонда – «МЮ»: «Сделайте мне предложение. Мне нужно играть в великой команде!»

Sports.ru15:02
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Политика

Зеленский удивился публикации разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют и его слова.
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В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня

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Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе

На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
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Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
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США демонстративно ушли из зала ООН во время выступления Венесуэлы

Делегация Соединенных Штатов покинул зал Генассамблеи ООН во время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
РБК 18:50
Общество

МЧС подтвердило запрет на курение на балконах

Постановление правительства об изменении правил противопожарного режима в России касается запрета на курение на балконах и лоджиях, заявили в пресс-службе российского МЧС.
Взгляд.ру вчера в 12:12
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков

Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Красная весна 17:58
Общество

Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

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Авто

Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России

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Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
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Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира

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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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New York Times обвинила новгородца в убийстве

В статье, посвященной убийству Хангошвили, представители газеты утверждают, что в Германии задержан гражданин России под вымышленным именем, который на самом деле является уроженцем Новгородской области Владимиром Степановым.
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На шельфе Северных Курил выявлены крупные запасы углеводородного сырья

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Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой

На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
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В России предложили начислять зарплату домохозяйкам

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Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее

Внешне обновленный Emgrand X7 преобразился за счет другой радиаторной решетки, бамперов, более сложной и технологичной оптике и полностью переделанной корме, где вместо вертикальных фонарей в стиле Volvo появились привычные горизонтальные аналоги.
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В Тбилиси объяснили встречу с Лавровым желанием Запада

Специальный представитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что западные партнеры посоветовали грузинским властям провести встречу с Россией на уровне глав МИД на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру вчера в 13:09
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