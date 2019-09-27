Футбол
MetaratingsЭкс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
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Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил «Манчестер Юнайтед» подписать себя. Он готов играть бесплатно
Спорт БИЗНЕС Online14:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза 03:46
Происшествия
На полигоне в Уфе запретили стрелять из пулеметов и автоматов
Суд запретил использовать оружие, дальность выстрела из которого превышает 1,5 тыс метров.
Business FM Уфа 02:30
Политика
Джулиани не пойдет на допрос по «украинскому делу» без санкции Трампа
Ранее сообщалось, что Джулиани на фоне "украинского дела" собрался к Глазьеву в Армению.
Газета.Ru 18:04
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Спорт
Глава МОК прокомментировал новые допинговые обвинения в адрес России
22 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.
Rambler News Service 13:18
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова
Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
Рамблер 15:22
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Театры
Актер Андрей Семенов умер во время спектакля в Калуге
Актер калужского ТЮЗа Андрей Семенов умер во время спектакля, говорится в сообщении на сайте театра.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform 25 сентября в 20:54
Политика
Украинский министр пожаловался на работу в Раде
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поделился впечатлениями от работы в Верховной Раде.
Lenta.ru 18:37
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Театры
Большой театр откроет новый сезон оперой «Сказка о царе Салтане»
РИА Новости вчера в 04:30
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Происшествия
В Испании по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Политика
Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
RT на русском 20:19
Космос
Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Таиланда
Комсомольская правда 25 сентября в 12:00
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Общество
Минздрав предложил ограничиться двумя курилками в аэропортах
Минздрав предложил установить в «чистой зоне» аэропортов не более двух курительных комнат.
Travel Russian News 06:50
Шоу-бизнес
Скончался новорожденный внук рэпера Снуп Дога
Газета.Ru 18:18
Политика
Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе
В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Политика
Путин призвал Мадуро к диалогу с оппозицией Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 05:32