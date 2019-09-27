Футбол

MetaratingsMetaratingsЭкс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
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Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду

Спорт-Экспрессвчера в 13:42
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