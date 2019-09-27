Футбол
MetaratingsЭкс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
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Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил «Манчестер Юнайтед» подписать себя. Он готов играть бесплатно
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:12, Вашингтон
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МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:16
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:59
Культура
Режиссера Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Пятый канал 06:23
Политика
Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot
Газета.Ru вчера в 02:00
Политика
К Лаврову в ООН выстроилась огромная очередь
Выступление главы МИД России Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – после спича к дипломату выстроилась очередь из желающих задать дополнительные вопросы.
Газета.Ru 06:32
Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
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Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой
Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
Bimru.ru вчера в 08:43
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца
Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
iReactor вчера в 06:21
Наука
Ученые рассказали, как фаст-фуд влияет на память
Ученые нашли связь между потерей памяти и потреблением фаст-фуда.
Neva.Today вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Футбол
«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
RT на русском 04:59
Происшествия
Ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО
75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО по состоянию здоровья. Обвинения в госизмене с научного сотрудника не сняли.
Афиша Daily 05:31
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news вчера в 08:00
Космос
Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел
Кам 24 вчера в 03:48
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Футбол
Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч
В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.
RT на русском 06:46
Культура
Познер заявил о недопустимости ущемления развития родных языков
Журналист и телеведущий Владимир Познер удивлен тем, что в Татарстане и других регионах России возник вопрос об изучении родных языков.
Кайбицкие зори 04:44
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
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