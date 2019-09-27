Футбол

MetaratingsMetaratingsЭкс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
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Мамаев, Кононов, Хонда, Глушаков — комментарии читателей

Чемпионатвчера в 16:45

Главный тренер Камбоджи и бывший хавбек ЦСКА предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед»

Sport.ruвчера в 14:14

Экс-игрок ЦСКА Хонда – «МЮ»: «Сделайте мне предложение. Мне нужно играть в великой команде!»

Sports.ruвчера в 15:02

Кейсуке Хонда просится в «Манчестер Юнайтед». Готов играть бесплатно

Sport24.ruвчера в 15:56

Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил «Манчестер Юнайтед» подписать себя. Он готов играть бесплатно

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:15

Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед»

Советский спортвчера в 15:14

Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду

Спорт-Экспрессвчера в 13:42
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Политика

Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости вчера в 13:40
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Происшествия

По запросу США в Испании задержан гражданин России

По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru вчера в 17:46
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще

Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал, что ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще.
Дни24 01:50
Театры

Актер калужского ТЮЗа умер во время спектакля

Актер калужского Театра юного зрителя Андрей Семенов умер во время спектакля. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба театра.
Известия вчера в 11:30
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости 25 сентября в 10:41
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

РБК вчера в 22:18
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Взрыв на ремонтирующемся судне произошел в южнокорейском порту Ульсан

В южнокорейском порту Ульсан, расположенном на юго-востоке страны, произошел взрыв на стоящем на ремонте судне.
Известия 00:28
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Авто

В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»

В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 26 сентября в 05:20
Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов

В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости вчера в 09:59
Происшествия

Два теплохода с автомобилями столкнулись на реке Лене в Якутии

Интерфакс 01:21
Хоккей

Форвард «Детройта» Свечников набрал два очка в матче с «Торонто»

Sportbox.RU вчера в 22:33
Политика

В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт в России

В Госдуме допустили отмену лотереи на получение грин-карт на территории России в качестве ответной меры на невыдачу виз российской делегации в Генассамблеи ООН, сообщает газета Известия .
ИжевскИнфо.РУ 25 сентября в 06:40
Футбол

Стала известна зарплата Мамаева в ФК «Ростов»

РИАМО – 27 сен. Недавно освободившийся из СИЗО футболист Павел Мамаев подпишет контракт с клубом "Ростов", его зарплата составит 600 тысяч евро в год, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 10:44
Общество

В России могут запретить курение на балконах

Некоторые эксперты посчитали, что под данным запретом имеется в виду курение на балконе, приготовление шашлыков, зажигание свечей, однако для уточнения информации следует дождаться официальных разъяснений МЧС.
Онлайн Вологда вчера в 00:39
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro признали лучшим камерофоном по версии DxOMark

Специалисты заявили, что у Huawei Mate 30 Pro лучший в мире камерофон, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru вчера в 00:53
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Финансы

Курс доллара вырос до 64,50 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС вчера в 12:09
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес

Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге

Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Футбол

Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
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