Футбол

MetaratingsMetaratingsЭкс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
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Главный тренер Камбоджи и бывший хавбек ЦСКА предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед»

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Sports.ru15:02

Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил «Манчестер Юнайтед» подписать себя. Он готов играть бесплатно

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Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду

Спорт-Экспресс13:42

Экс-игрок ЦСКА Хонда — «МЮ»: сделайте мне предложение, мне нужна хорошая команда

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Футбол

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Футбол

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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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