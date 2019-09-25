Футбол
ЧемпионатЭкс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин
Бывший полузащитник сборной Испании Луис Гарсия поделился мнением о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.
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Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Происшествия
В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
Общество
Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка
Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
Единоборства
Емельяненко обещал «побить» олимпийского чемпиона по боксу
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Происшествия
Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье
По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Общество
Президент подписал закон о внесудебном взыскании долгов по зарплате
ГИТ оформит и направит организации предписание, и в случае, если работодатель его не исполнит, инспектор примет решение о принудительном взыскании.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Происшествия
Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в «Бутырку»
Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка".
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
Экономика
Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты
Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
Биатлон
Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов
Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Армия и оружие
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО.