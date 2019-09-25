Футбол

ЧемпионатЧемпионатЭкс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин

Бывший полузащитник сборной Испании Луис Гарсия поделился мнением о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.
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«Было бы здорово взять реванш у России»

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Экс-игрок сборной Испании Гарсия: хочу встречи с Россией в плей-офф Евро-2020

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Луис Гарсия: У России сильная, дисциплинированная команда

Советский спортвчера в 23:43

Бывший полузащитник сборной Испании хочет взять реванш у России

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Названо условие, при котором кузбасский футболист Головин сделает хорошую карьеру в Европе

Газета Кемерова01:39
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Работающую PlayStation 5 показали на фото

Lenta.ru 05:45
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Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%

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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
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Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 30 ноября в 17:17
Политика

Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 09:02
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Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Коммерсантъ 09:01
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В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
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Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Происшествия

Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Известия 08:52
Происшествия

СК показал видео задержания отца убитого в Екатеринбурге мальчика

РБК 08:10
Технологии

«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей

"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
DP.RU 08:33
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Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

Общая газета.RU 05:51
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru 06:48
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В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
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Президент подписал закон о внесудебном взыскании долгов по зарплате

ГИТ оформит и направит организации предписание, и в случае, если работодатель его не исполнит, инспектор примет решение о принудительном взыскании.
Бизнес.Ру 09:21
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
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В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
РБК 08:44
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На Украине кот задушил младенца в коляске

Известия 09:14
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
РЕН ТВ вчера в 19:26
Гаджеты

В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi

В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Российская газета 08:40
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Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в «Бутырку»

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка".
Российская газета 05:06
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Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
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Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
РБК 04:56
Экономика

Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
РБК 07:03
Биатлон

Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов

Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Вести.Ru 04:20
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Рэпер Птаха рассказал, кто крышует наркотрафик в России

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РИА Новости 02:55
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Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО.
Газета.Ru 08:10
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