Происшествия

РБКРБКЭкс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Источник: экс-хоккеист КХЛ Мусатов задержан в Москве по делу о мошенничестве на $800 тыс

Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.
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Источник: экс-хоккеист КХЛ Мусатов задержан в Москве по делу о мошенничестве на $800 тыс

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