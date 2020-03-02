Политика

РБКРБКЭкс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на видеообращение Мельничука в Facebook.
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с чего всё началось
На сайте Следственного комитета России сообщается
, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».
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Экс-командир «Айдара» Мельничук сообщил о своем задержании на границе Болгарии и Греции

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