с чего всё началось

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на видеообращение Мельничука в Facebook.

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Политика Буттиджич вышел из президентской гонки в США Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.

Общество Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.

Происшествия Прокуратура пытается обжаловать приговор экс-совладельцу ЗУМК Прокуратура края внесла апелляционное представление на приговор бывшему совладельцу группы компаний «Западно-Уральский машиностроительный концерн» Александру Поздееву и бухгалтеру одного из ее дочерних обществ Татьяне Староверовой.

Политика Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".

Киберспорт В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.

Общество Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.

Армия и оружие Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции Соглашение устанавливает правовую основу сотрудничества для защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Сирии.

Экономика Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!» Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.

Экономика ФРС поддержит экономику на фоне рисков из-за коронавируса Федеральная резервная США готова принять меры для поддержки экономики страны на фоне рисков из-за коронавируса, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

Музыка Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.

Финансы О чём говорит рекордная сумма на счетах в банках Эдуард Коложвари Как сообщало ИА REGNUM, физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей — 26% от всего объёма привлечённых розничных ресурсов.