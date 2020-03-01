Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России.

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

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