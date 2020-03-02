Политика

РБКРБКЭкс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Об этом со ссылкой на его видеообращение в Facebook сообщает УНИАН.
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Бывший командир «Айдара» Мельничук задержан на границе с Грецией по запросу России

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