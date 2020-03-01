Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке. По его словам, задержание произошло по запросу России.
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с чего всё началось
На сайте Следственного комитета России сообщается
, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
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