с чего всё началось

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке. По его словам, задержание произошло по запросу России.

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Политика Буттиджич вышел из президентской гонки в США Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.

Биатлон В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Политика Двух журналистов избили в Греции На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.

Армия и оружие В США показали модель нового гиперзвукового оружия Военные в США представили макет нового ракетного комплекса, который известен под названием Long Range Hypersonic Weapon – гиперзвуковое оружие дальнего действия.

Армия и оружие Авианосец США вошел в Средиземное море Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.

Происшествия В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Индонезии.

Авто КамАЗ создал модуль автономного управления автомобилем Отечественное предприятие разработало мобильный модуль автономного управления транспортным средством, который можно установить на крышу любой машины.