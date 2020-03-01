Политика
РИА НовостиЭкс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке. По его словам, задержание произошло по запросу России.
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с чего всё началось
На сайте Следственного комитета России сообщается, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».Lenta.ru15:50
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Политика
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Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Футбол
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На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
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