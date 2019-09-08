Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Владимир Федорушкин, которому в 2000 году указом президента Владимира Путина было присвоено звание заслуженного пилота России, рассказал и о более спокойных моментах, связанных с перелетами первого лица государства.
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Экс-пилот борта №1 рассказал об экстремальной посадке самолета с Путиным

БИЗНЕС Online06:21

Бывший пилот борта №1 сообщил об экстремальной посадке с Путиным

РБК08:10

Пилот рассказал о самом сложном полете Владимира Путина

Петербургский дневник08:00

Экс-пилот борта №1 рассказал о самом сложном полете с Путиным

Телеканал 360°07:00

Экс-пилот президентского самолета рассказал об опасном полете с Путиным

Телеканал Санкт-Петербург09:50

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru09:59

Бывший пилот рассказал об экстремальном полете с Путиным

Lenta.ru06:29
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге

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Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика

Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах

РИА Новости 12:30
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда вчера в 06:59
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Политика

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
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Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика

О ходе выборов губернатора Липецкой области доложили в ЦИК

Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов 8 сентября стал участником прямой линии с ЦИК, где в режиме в реального времени мониторится ход региональных выборов на всей территории России.
LipetskMedia.ru 12:40
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Общество

Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда

Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Футбол

«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче

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Футбол

Семак назвал Кокорина мечтой для любого тренера

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что хотел бы возвращения в команду футболиста Александра Кокорина.
RT на русском 10:44
Политика

Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

URA.Ru 03:29
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В МВД к 17:00 поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах

По состоянию на 17:00 мск 8 сентября с начала голосования по всей России в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, однако треть из них не подтвердилась.
Известия 11:43
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

РБК 11:21
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Единоборства

Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье

Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Политика

Явка избирателей на выборах в Мосгордуму на 18:00 превысила 17%

Москва 24 12:08
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
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В Совфеде ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму

Протесты Киева против проведения выборов в Крыму и Севастополе можно считать попыткой вмешательства в избирательный процесс, заявила РБК член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательств во внутренние дела России Ольга Ковитиди.
РБК 09:52
Политика

Явка на выборах в Петербурге к 15:00 едва превысила 16%

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Политика

Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»

На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
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Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
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Трамп отменил переговоры с талибами после теракта в Кабуле

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Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
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