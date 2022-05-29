Будьте в Плюсе

Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе

Вооружённые силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, что должно было стать главной проблемой при проведении специальной военной операции.
Life.ru
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак заявил, что Российская армия успешно решила свою главную проблему на Украине - штурм городов, укрепленных украинскими войсками, сообщает телеканал RT
.
Газета.Ru
"При ведении оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов... Оборудуют огневые позиции в жилых зданиях используя как живой щит мирное население", - рассказал Шпак.
Московский Комсомолец
Российским солдатам для успешного решения боевых задач также пришлось обратиться к военному опыту середины прошлого века, указал экс-командующий ВДВ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экс-командующий ВДВ Шпак: российская армия успешно решила свою главную проблему на Украине
Газета.Ru21:18
Генерал-полковник Георгий Шпак — о ходе спецоперации
RT на русском28 мая в 04:56
Самое цитируемое
Экс-командующий ВДВ Шпак объявил о решении главной проблемы в боях на Украине
Life.ru20:51
Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе
Lenta.ru18:52
Экс-командующий ВДВ рассказал об успешном решении главной проблемы на Украине
Московский Комсомолец19:02
Экс-глава ВДВ сообщил об успешном решении главной проблемы на Украине
Общественная служба новостей18:51
Экс-командующий ВДВ Шпак: ВС России успешно решили главную проблему в боях на Украине
РИА Новости18:34
Экс-командующий ВДВ Шпак назвал города главной проблемой РФ в спецоперации на Украине
Телеканал 360°вчера в 02:16

Интересное

В центре Мелитополя произошел мощный взрыв

Взрыв произошел в центре города Мелитополя Запорожской области, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
ТАСС01:46

ВСУ предприняли две попытки прорыва обороны в Херсонской области, но потерпели поражение

Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой.
РИА Новостивчера в 16:27

Росстат сообщил о появлении в России еще четырех городов-миллионников

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года свидетельствуют о том, что на территории РФ постоянно проживают около 147,2 млн человек.
BFM.ru21:30

РИА Новости: украинцы числились последними в американских списках по эвакуации раненых

В американских бланках для эвакуации раненых с поля боя украинцы числились последними, следует из документов, обнаруженных на захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона «Азов» в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе.
RT на русском22:01

Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград

Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград на фабрику «Микрон».
Известия01:49

Профессор Футтер заявил, что у Британии нет средств перехвата российских ракет «Кинжал»

Эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер заявил, что Великобритания не способна перехватить российские баллистические ракеты, в том числе у страны нет средств перехвата для ракетного комплекса «Кинжал».
Lenta.ru21:58

Экс-депутат Рады Кива предрек кровавые войны в Европе из-за ситуации на Украине

Европа столкнется с кровавыми уличными боями из-за последствий кризиса на Украине, заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
Lenta.ru20:00

Шахназаров оторвался на организатора израильского форума для российских звезд Гельмана

Российский журналист Михаил Шахназаров не смог "пройти мимо" и жестко высказался в адрес организатора фестиваля — он назвал Гельмана скупщиком украденного и вкусовым извращенцем, передает CT news.
NVL00:36

Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина

Сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
РБК18:03