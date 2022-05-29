Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак заявил, что Российская армия успешно решила свою главную проблему на Украине - штурм городов, укрепленных украинскими войсками, сообщает телеканал RT
В американских бланках для эвакуации раненых с поля боя украинцы числились последними, следует из документов, обнаруженных на захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона «Азов» в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер заявил, что Великобритания не способна перехватить российские баллистические ракеты, в том числе у страны нет средств перехвата для ракетного комплекса «Кинжал».