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Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе

Экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT рассказал об успешном решении главной проблемы спецоперации на Украине.
Lenta.ru
Вооружённые силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, что должно было стать главной проблемой при проведении специальной военной операции.
Life.ru
"При ведении оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов... Оборудуют огневые позиции в жилых зданиях используя как живой щит мирное население", - рассказал Шпак.
Московский Комсомолец
Российским солдатам для успешного решения боевых задач также пришлось обратиться к военному опыту середины прошлого века, указал экс-командующий ВДВ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Генерал Шпак: Российские войска успешно решают основную проблему в ходе военной спецоперации
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Генерал-полковник Георгий Шпак — о ходе спецоперации
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