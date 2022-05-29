Lenta.ruЭкс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в ДонбассеЭкс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT рассказал об успешном решении главной проблемы спецоперации на Украине.Lenta.ruВооружённые силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, что должно было стать главной проблемой при проведении специальной военной операции.Life.ru"При ведении оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов... Оборудуют огневые позиции в жилых зданиях используя как живой щит мирное население", - рассказал Шпак.Московский КомсомолецРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruКомсомольская правдаГлавный региональныйТелеканал 360°РЕН ТВПолитРоссияГазета.RuНародные новостиФАНПодробнее о событииЭкс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в ДонбассеLenta.ru18:52Генерал-полковник Георгий Шпак — о ходе спецоперацииRT на русском28 мая в 04:56Самое цитируемоеЭкс-командующий ВДВ Шпак объявил о решении главной проблемы в боях на УкраинеLife.ru20:51Экс-командующий ВДВ Шпак: ВС РФ успешно решили главную проблему в боях на УкраинеГлавный региональный19:49Экс-командующий ВДВ рассказал об успешном решении главной проблемы на УкраинеМосковский Комсомолец19:02Экс-командующий ВДВ Шпак: Российская армия успешно решила свою главную проблему на УкраинеГазета.Ru21:18Экс-глава ВДВ сообщил об успешном решении главной проблемы на УкраинеОбщественная служба новостей18:51Экс-командующий ВДВ Шпак: ВС России успешно решили главную проблему в боях на УкраинеРИА Новости18:34Показать ещёОценить180Поделиться