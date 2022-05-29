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Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе

Экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT рассказал об успешном решении главной проблемы спецоперации на Украине.
Lenta.ru
Вооружённые силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, что должно было стать главной проблемой при проведении специальной военной операции.
Life.ru
"При ведении оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов... Оборудуют огневые позиции в жилых зданиях используя как живой щит мирное население", - рассказал Шпак.
Московский Комсомолец
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе
Lenta.ru18:52
Генерал-полковник Георгий Шпак — о ходе спецоперации
RT на русском28 мая в 04:56
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