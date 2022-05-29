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Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе

Экс-командир ВДВ РФ, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак сказал, что армия России удачно выполнила основную задачу на Украине — атака городов, удерживаемых боевиками Украины, передает телеканал RT
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Vesiskitim.ru
"При ведении оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов... Оборудуют огневые позиции в жилых зданиях используя как живой щит мирное население", - рассказал Шпак.
Московский Комсомолец
«Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно», — отметил Шпак.
Областная Рязанская Газета
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее дважды пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели неудачу.
ФАН

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Экс-командующий ВДВ Шпак: ВС России успешно решают все задачи на Украине
Царьград03:20
Экс-командующий ВДВ рассказал об успешном решении главной проблемы на Украине
Московский Комсомолец19:02
Экс-командующий ВДВ Шпак назвал города главной проблемой РФ в спецоперации на Украине
Телеканал 360°вчера в 02:16
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Pravda.Ruвчера в 02:33
Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе
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