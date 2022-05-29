Экс-командир ВДВ РФ, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак сказал, что армия России удачно выполнила основную задачу на Украине — атака городов, удерживаемых боевиками Украины, передает телеканал RT
Визовый центр Италии в России после прекращения приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора, вновь заработал в обычном режиме, говорится в заявлении Центра.
"Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России", — говорится в пресс-релизе.