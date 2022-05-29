Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.
"Банк России вновь снизил процентную ставку, что позволило нам также снизить ставки по потребительским и жилищным кредитам для всех категорий клиентов", - заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв, слова которого приводятся в сообщении.
Слова профессора приводит агенство «Прайм» Так, россияне могут обратиться за необходимыми услугами с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в те медучреждения, которые включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Поставки другим странам зерна и удобрений должны производиться в рублях, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.