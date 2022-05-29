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Экс-командующий ВДВ генерал-полковник Шпак: США запретили Польше вводить войска на Украину

Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил
 в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
РИА Новости
Отмечается, что Россия может отреагировать на активность в стране-участнице НАТО.
Известия
Генерал-полковник подчеркнул, что поляки «не пойдут на Украину под национальным флагом».
URA.Ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Бывший глава ВДВ заявил, что США не дадут Польше ввести войска на Украину
РЕН ТВ23:35
Генерал-полковник Георгий Шпак — о ходе спецоперации
RT на русскомвчера в 04:56
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