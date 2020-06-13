Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.

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Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок. Об этом заявил в субботу, 13 июня, глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

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