Общество

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Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок. Об этом заявил в субботу, 13 июня, глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
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Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости10:35

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Киркоров изобразил десантника-гея и навлек гнев бывшего руководителя ВДВ

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Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

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Экс-командующий ВДВ пригрозил Киркорову из-за видео о десантниках

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Бывший командующий ВДВ призвал Филиппа Киркорова извиниться за видео о десантниках

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Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

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Экс-глава ВДВ требует извинений от Киркорова за оскорбления десантников

Комсомольская правда12:20

Филипп Киркоров обидел десантников

Взгляд.ру10:30
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

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Путешествия

В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых

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Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены

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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

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Авто

Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили

Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
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Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

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Футбол

«Вильярреал» вырвал победу у «Сельты» в добавленное время

Виго, Испания, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM «Вильярреал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
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Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
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Общество

Куценко выступил в поддержку Ефремова

Актер Гоша Куценко в Instagram призвал не осуждать Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек.
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
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В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
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Адвокат Жорин считает, что Ефремова могут арестовать

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что от этого поступка может быть больше вреда, нежели пользы.
Рамблер 09:10
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Здоровье

Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
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Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»

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Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
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Подруга Норкиной рассказала о грандиозных планах Юлии на лето

По словам Романиди, Юлия Норкина без конца говорила о море и своих грандиозных планах.
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Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
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Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист РФ, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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