Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
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Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора. «Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме экс-короля.В источнике
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ИА Красная Веснавчера в 16:52