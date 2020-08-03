Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора. «Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме экс-короля.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Бывший король Испании решил покинуть страну

РИА Новостивчера в 13:29
ТАСС

Правительство Испании заявило, что уважает решение Хуана Карлоса I покинуть страну

ТАССвчера в 14:37
Интерфакс

Бывший король Испании уедет из страны на фоне финансового скандала

Интерфаксвчера в 13:02
Вести.Ru

Бывший король Испании уезжает из страны

Вести.Ruвчера в 13:01
ИА Красная Весна

Хуан Карлос I останется «заслуженным королем» и членом королевской семьи

ИА Красная Веснавчера в 16:52
RT на русском

Хуан Карлос объявил о решении покинуть Испанию

RT на русскомвчера в 12:47
РБК

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

РБКвчера в 13:20
Реклама

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
Ёлдашвчера в 10:35
34
Реклама
Реклама

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
RT на русскомвчера в 07:39
30

МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ruвчера в 16:04
748
Реклама

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъвчера в 10:16
141
Реклама

Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новостивчера в 09:34
46
Реклама

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
856
Реклама

40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады

Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.
Золотой червонецвчера в 13:18
Реклама

Главком ВМФ оценил первый этап учений «Океанский щит-2020» на Балтике

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов оценил как успешный первый этап военно-морских учений «Океанский щит-2020», которые проходят в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Аргументы и Факты17:26
Реклама
Реклама