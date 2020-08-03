Общество
Российская газетаЭкс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Privet-Rostov.ru 07:00
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку на юго-западе Дамаска
RuNews24.ru 17:27
Происшествия
В США на покусанного аллигатором дайвера напала акула
Дайвер с 12-летним стажем во время плавания увидел раненую рыбу, плавающую среди камней, и решил отнести ее к скалам — подальше от детей и жены, которые купались неподалеку.
Известия 17:54
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Космос
Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС
Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
Слово и Дело вчера в 21:41
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
Давыдов.Индекс 04:59
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
Игры
Предзаказы Project CARS 3 открылись на всех платформах
Оформив предзаказ на делюкс-издание, пользователи смогут начать играть за три дня до релиза, а также получат сезонный пропуск, который предложит 4 набора различных дополнительных материалов.
Srnsk 11:24
Технологии
Samsung рассматривает возможность покупки части Arm
Как утверждается, южнокорейский производитель рассматривает возможность приобретения 3-5% компании.
iXBT.com 17:34
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
Коммерсантъ 14:43
Игры
PlayStation проведет презентацию State of Play 6 августа
Sony PlayStation анонсировала новую презентацию State of Play. Трансляция стартует 6 августа в 23:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 10:21
Общество
Только четверть утечек данных COVID-пациентов произошла из-за хакеров
За первое полугодие в мире выявлено 72 случая утечки данных, связанных с коронавирусом.
РЕН ТВ 18:43
Футбол
Контракт Рыжикова с «Тамбовом» рассчитан на один год
Перешедший в «Тамбов» вратарь Сергей Рыжиков подписал с клубом контракт, срок которого рассчитан на один год.
Sport24.ru 10:37
Футбол
Представители Гуги: «Спартак» сделал предложение по футболисту
Представители защитника бразильского "Атлетико Минейро" Гуги прокомментировали информацию о том, что московский "Спартак" интересуется футболистом, передает Sport24.
Газета.Ru 18:24
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Здоровье
Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами
Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Российская газета 06:26
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
RuNews24.ru вчера в 09:28
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Здоровье
Иран занижает статистику смертности от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости» "Персидская служба Би-би-си" провела расследование, в ходе которого выяснилось: правительство Ирана занизило количество смертей от коронавируса почти в 3 раза.
Ореанда-Новости 16:02
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском 07:39
Футбол
Ловрен будет выступать в «Зените» под шестым номером
Честный рейтинг букмекеров 09:55
Экономика
Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России
По итогам проверки СП предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание федеральных трасс, а Министерству транспорта совместно с Росавтодором — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на их содержание.
РБК 18:40
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Россия получит ощутимое преимущество перед США, когда на вооружение станет ее межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат", пишет американское издание The National Interest.
Газета.Ru 08:21
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera 12:01
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37