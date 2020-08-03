Общество

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
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с чего всё началось
Отрёкшийся от престола Хуан Карлос I сообщил нынешнему королю Испании Филиппу VI о намерении уехать из страны, сообщается на сайте
 королевского двора.
Life.ruвчера в 13:41

Подробнее о событии

Заслуженный король Хуан Карлос I уже покинул Испанию

ИА Красная Веснавчера в 22:35

Любовь против короны: 6 монарших особ, которые отреклись от престола ради своих вторых половин

Grazia01 августа в 14:54

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

РБКвчера в 13:20

Бывший король Испании уедет из страны на фоне финансового скандала

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Бывший король Испании уезжает из страны

Вести.Ruвчера в 13:01

Правительство Испании заявило, что уважает решение Хуана Карлоса I покинуть страну

ТАССвчера в 14:37

Бывший король Испании решил покинуть страну

РИА Новостивчера в 13:29
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Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
Известия 00:54
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Футбол

Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках»

Стало известно, какую зарплату хотел бывший наставник «Химок» Сергей Юран получать в клубе.
ProstoProSport 02 августа в 08:00
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
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Общество

Покрас Лампас рассказал о тайном тексте на граффити в Екатеринбурге

РИА Новости вчера в 14:14
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Политика

Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч

Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
Газета.Ru 00:24
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 4 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 102 человека выписаны.
REGNUM 00:16
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Общество

В Севастополе после реконструкции открылся старейший бульвар

Матросский бульвар Севастополя, который был заложен в 1830-х годах адмиралом Михаилом Лазаревым, открылся после двухлетней реконструкции.
Российская газета 01 августа в 14:23
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Общество

Доходы главы Крыма выросли на 1,4 млн рублей за год

ТАСС вчера в 06:08
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Здоровье

Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

Роспотребнадзор заявил, что осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых обновленные.
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Баскетбол

«Лейкерс» победили «Юту» в матче НБА, Энтони Дэвис набрал 42 очка

РИА Новости 00:41
Фигурное катание

Коган объяснил, в чем сложность перехода Косторной к Плющенко

CT news вчера в 14:19
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Общество

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
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Хоккей

Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Российская газета вчера в 15:04
Экономика

В России снизились продажи перчаток и антисептиков

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Общество

Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости вчера в 14:05
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Политика

Американский сенатор призвала власти США продлить ДСНВ

Калифорнийский сенатор Дайэнн Файнстайн призвала власти США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
RT на русском вчера в 21:53
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Армия и оружие

Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе

Военное обозрение вчера в 03:59
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия 01:09
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Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
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Авто

Минпромторг предлагает льготные автокредиты на новых условиях

Обновленный формат программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сделал их доступными большему числу граждан.
Автоновости дня 02 августа в 05:00
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Армия и оружие

Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России

Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
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Здоровье

Диетолог Королева призвала заменить фруктовые смузи на овощные

Народные новости вчера в 22:54
Общество

Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством

Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
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Космос

Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2

Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
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