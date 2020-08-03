Общество
Российская газетаЭкс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
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с чего всё началось
Отрёкшийся от престола Хуан Карлос I сообщил нынешнему королю Испании Филиппу VI о намерении уехать из страны, сообщается на сайте королевского двора.Life.ruвчера в 13:41
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Любовь против короны: 6 монарших особ, которые отреклись от престола ради своих вторых половин
Grazia01 августа в 14:54
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Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
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Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках»
Стало известно, какую зарплату хотел бывший наставник «Химок» Сергей Юран получать в клубе.
ProstoProSport 02 августа в 08:00
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
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Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
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Покрас Лампас рассказал о тайном тексте на граффити в Екатеринбурге
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Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч
Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
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Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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В Новосибирской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 4 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 102 человека выписаны.
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Общество
В Севастополе после реконструкции открылся старейший бульвар
Матросский бульвар Севастополя, который был заложен в 1830-х годах адмиралом Михаилом Лазаревым, открылся после двухлетней реконструкции.
Российская газета 01 августа в 14:23
Общество
Доходы главы Крыма выросли на 1,4 млн рублей за год
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Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Роспотребнадзор заявил, что осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых обновленные.
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Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Фигурное катание
Коган объяснил, в чем сложность перехода Косторной к Плющенко
CT news вчера в 14:19
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
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Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина
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В России снизились продажи перчаток и антисептиков
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости вчера в 14:05
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Американский сенатор призвала власти США продлить ДСНВ
Калифорнийский сенатор Дайэнн Файнстайн призвала власти США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
RT на русском вчера в 21:53
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
Военное обозрение вчера в 03:59
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
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Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Авто
Минпромторг предлагает льготные автокредиты на новых условиях
Обновленный формат программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сделал их доступными большему числу граждан.
Автоновости дня 02 августа в 05:00
Армия и оружие
Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России
Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
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Диетолог Королева призвала заменить фруктовые смузи на овощные
Народные новости вчера в 22:54
Общество
Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством
Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ 02 августа в 04:27
Космос
Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2
Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
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