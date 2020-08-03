Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
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Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.В источнике
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