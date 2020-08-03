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Российская газета
Российская газета

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.В источнике
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ИА Красная Весна

Заслуженный король Хуан Карлос I уже покинул Испанию

ИА Красная Весна22:35
РИА Новости

Бывший король Испании решил покинуть страну

РИА Новостивчера в 13:29
ТАСС

Правительство Испании заявило, что уважает решение Хуана Карлоса I покинуть страну

ТАССвчера в 14:37
Интерфакс

Бывший король Испании уедет из страны на фоне финансового скандала

Интерфаксвчера в 13:02
Вести.Ru

Бывший король Испании уезжает из страны

Вести.Ruвчера в 13:01
RT на русском

Хуан Карлос объявил о решении покинуть Испанию

RT на русскомвчера в 12:47
РБК

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

РБКвчера в 13:20

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ruвчера в 16:04
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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