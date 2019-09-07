Шоу-бизнес

Телеканал 360°Телеканал 360°Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
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с чего всё началось
После развода Воеводина опубликовала в инстаграме
 несколько фотографий Мухаммада V и рассказала, что он женился на ней, потому что дети были "самой большой мечтой в его жизни".
РИА Новостивчера в 14:38

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Экс-король Малайзии назвал ошибкой свадьбу с «Мисс Москва»

Телепрограммавчера в 14:00

Экс-король Малайзии впервые прокомментировал развод с Оксаной Воеводиной и обвинил ее во лжи

Woman.ruвчера в 12:09

Бывший король Малайзии пожалел о браке с Оксаной Воеводиной и обвинил ее во лжи

Комсомольская правдавчера в 14:15

«Мисс Москва» рассказала о мечте бывшего короля Малайзии

Наша версия05 сентября в 07:17

Откровения Воеводиной в соцсетях рушат малазийскую монархию

ТВ Центрвчера в 13:22

Таганроженка Оксана Воеводина рассказала историю своего знакомства экс-королем Малайзии

Privet-Rostov.ru05 сентября в 05:36

Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Суть событийвчера в 14:57
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:27, Вашингтон
Политика

Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 18:41
Футбол

Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО

Павел Мамаев (слева) и Александр Кокорин (справа) Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Алексеевский районный суд Белгородской области сегодня, 6 сентября, на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об УДО осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кокорина Кирилла.
Absolut TV вчера в 07:27
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Вести.Ru вчера в 19:01
Интернет

Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео

Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей 05 сентября в 18:42
Гаджеты

Представлена европейская версия первого телевизора Honor

Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
Ferra вчера в 11:15
Единоборства

Как изменился Хабиб Нурмагомедов, фото молодого Хабиба

Чуть более чем через сутки, 7 сентября, в 23:00 мск в Абу-Даби российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон с претендентом (или как его ещё называют — временным чемпионом) Дастином Порье.
Чемпионат 02:00
Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Общество

Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в День города 7 сентября.
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие

Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»

МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Происшествия

В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП

Известия 00:00
Экономика

Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет

В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья

Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.
Life.ru вчера в 22:13
Футбол

Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 01:24
Политика

Иран решил накапливать отработанный уран

Отказываясь от выполнения части обязательств по ядерной сделке, Тегеран принял решение копить отработанный уран.
News.ru 02:10
Общество

Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу

РИА Новости вчера в 19:01
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Политика

Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка

Не доставили одного россиянина. По словам адвоката, это может сорвать процесс обмена, анонсированный ранее.
Аргументы недели вчера в 13:12
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия

На Кубани пять школьниц отравились таблетками

ГЛАС.RU вчера в 13:20
Футбол

Гол Неймара принес Бразилии ничью в матче с Колумбией

ProstoProSport вчера в 23:41
Политика

Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru вчера в 10:56
Технологии

X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.
CRE.RU вчера в 10:02
Общество

Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43

Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Общество

На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Транспорт

Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь

Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Армия и оружие

В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет

В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18
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