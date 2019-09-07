с чего всё началось

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.

Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Политика Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".

Футбол Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО Павел Мамаев (слева) и Александр Кокорин (справа) Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Алексеевский районный суд Белгородской области сегодня, 6 сентября, на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об УДО осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кокорина Кирилла.

Интернет Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.

Гаджеты Представлена европейская версия первого телевизора Honor Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.

Единоборства Как изменился Хабиб Нурмагомедов, фото молодого Хабиба Чуть более чем через сутки, 7 сентября, в 23:00 мск в Абу-Даби российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон с претендентом (или как его ещё называют — временным чемпионом) Дастином Порье.

Происшествия На дом Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Общество Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в День города 7 сентября.

Армия и оружие Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков» МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.

Экономика Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Шоу-бизнес Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.

Футбол Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.

Политика Иран решил накапливать отработанный уран Отказываясь от выполнения части обязательств по ядерной сделке, Тегеран принял решение копить отработанный уран.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Политика Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка Не доставили одного россиянина. По словам адвоката, это может сорвать процесс обмена, анонсированный ранее.

Политика Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.

Технологии X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.

Общество На открытие российского детсада привезли подставных детей Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.