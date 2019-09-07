Шоу-бизнес
Телеканал 360°Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
После развода Воеводина опубликовала в инстаграме несколько фотографий Мухаммада V и рассказала, что он женился на ней, потому что дети были "самой большой мечтой в его жизни".РИА Новостивчера в 14:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший король Малайзии пожалел о браке с Оксаной Воеводиной и обвинил ее во лжи
Комсомольская правдавчера в 14:15
Таганроженка Оксана Воеводина рассказала историю своего знакомства экс-королем Малайзии
Privet-Rostov.ru05 сентября в 05:36
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:27, Вашингтон
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 18:41
Футбол
Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО
Павел Мамаев (слева) и Александр Кокорин (справа) Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Алексеевский районный суд Белгородской области сегодня, 6 сентября, на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об УДО осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кокорина Кирилла.
Absolut TV вчера в 07:27
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей 05 сентября в 18:42
Гаджеты
Представлена европейская версия первого телевизора Honor
Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
Ferra вчера в 11:15
Единоборства
Как изменился Хабиб Нурмагомедов, фото молодого Хабиба
Чуть более чем через сутки, 7 сентября, в 23:00 мск в Абу-Даби российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон с претендентом (или как его ещё называют — временным чемпионом) Дастином Порье.
Чемпионат 02:00
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Общество
Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в День города 7 сентября.
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья
Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.
Life.ru вчера в 22:13
Футбол
Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 01:24
Политика
Иран решил накапливать отработанный уран
Отказываясь от выполнения части обязательств по ядерной сделке, Тегеран принял решение копить отработанный уран.
News.ru 02:10
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Политика
Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка
Не доставили одного россиянина. По словам адвоката, это может сорвать процесс обмена, анонсированный ранее.
Аргументы недели вчера в 13:12
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
На Кубани пять школьниц отравились таблетками
ГЛАС.RU вчера в 13:20
Футбол
Гол Неймара принес Бразилии ничью в матче с Колумбией
ProstoProSport вчера в 23:41
Политика
Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru вчера в 10:56
Технологии
X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров
Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.
CRE.RU вчера в 10:02
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Транспорт
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Армия и оружие
В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет
В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18