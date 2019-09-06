с чего всё началось

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление дворца Келантана.

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Кино Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.

Футбол Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.

Хоккей Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга» Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Происшествия Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Происшествия «Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).

Политика Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.

Происшествия Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц Согласно информации на портале, ЛИИ заказал поставку биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц «Зеркальные шары».

Политика Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

Футбол Влашич помог Хорватии разгромить Словакию Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Политика Путин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны.

Технологии В работе «Википедии» произошел сбой Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.

Интернет Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.

Кино Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».

Авто В Сеть попало первое фото нового кроссовера Genesis GV70 Через год после GV80, который должен выйти в 2020 году, корейский премиум-бренд Genesis выпустит его «младшего» брата – GV70.

Политика Названы требования Трампа к Зеленскому Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Футбол Роналду заработает 162 млн евро по контракту с Nike По данным источника, португальская звезда за время действия контракта с 2016 по 2026 годы получил около 162 млн евро.

Армия и оружие Израиль атакован ракетами из Газы Израильтяне заявили, что палестинцы отправили в их сторону пять ракет, причём один снаряд не был уничтожен, а упал неподалёку от города Сдерот.