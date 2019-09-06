Шоу-бизнес
Газета.RuЭкс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление дворца Келантана.
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с чего всё началось
После развода Воеводина опубликовала в инстаграме несколько фотографий Мухаммада V и рассказала, что он женился на ней, потому что дети были "самой большой мечтой в его жизни".РИА Новости14:38
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Бывший король Малайзии пожалел о браке с Оксаной Воеводиной и обвинил ее во лжи
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Таганроженка Оксана Воеводина рассказала историю своего знакомства экс-королем Малайзии
Privet-Rostov.ruвчера в 05:36
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Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
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Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
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«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
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Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
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На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
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Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц
Согласно информации на портале, ЛИИ заказал поставку биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц «Зеркальные шары».
Коммерсантъ 14:25
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Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
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Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
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Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
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Путин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный
Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны.
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В работе «Википедии» произошел сбой
Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.
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Робот «Федор» вернулся на Землю
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Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии
Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».
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В Сеть попало первое фото нового кроссовера Genesis GV70
Через год после GV80, который должен выйти в 2020 году, корейский премиум-бренд Genesis выпустит его «младшего» брата – GV70.
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Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
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Израиль атакован ракетами из Газы
Израильтяне заявили, что палестинцы отправили в их сторону пять ракет, причём один снаряд не был уничтожен, а упал неподалёку от города Сдерот.
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Боли в шее возникают из-за женских смартфонов
Новое исследование показало, что женщинам грозит повышенный риск болей в шее, поскольку они по-особенному наклоняются при использовании смартфонов и планшетов.
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