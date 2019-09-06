Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЭкс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление дворца Келантана.
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После развода Воеводина опубликовала в инстаграме
 несколько фотографий Мухаммада V и рассказала, что он женился на ней, потому что дети были "самой большой мечтой в его жизни".
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