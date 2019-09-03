с чего всё началось

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление дворца Келантана.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Политика Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Футбол Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).

Политика Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.

Футбол «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма» Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.

Происшествия Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3 На месте обрушения части здания на территории бывшего детского лагеря, произошедшего в подмосковном Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили под обломами тела еще двух погибших, после чего число жертв ЧП возросло до трех – ранее было обнаружено и извлечено тело одного погибшего рабочего.

Политика В конгрессе США выступили против возвращения России в G7 Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.

Футбол Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей» «Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Космос Работа группировки ГЛОНАСС в неполном составе продлена до октября Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 октября 2011 года. В конце месяца его уже ввели в систему.

Общество На открытие российского детсада привезли подставных детей Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.

Происшествия В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.

Авто Chevrolet Corvette C8 в кузове «кабриолет» появится в октябре Американский автопроизводитель сообщил, что C8 Corvette Stingray Convertible будет представлен в следующем месяце.

Происшествия Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу вечером на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах.

Политика Россия ответила Японии на представление из-за нового завода на Курилах Посольство России в Японии оценило представление этой страны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан и считает его неприемлемым.

Общество В Минздраве назвали сроки закупки зарубежных лекарств для детей Минздрав определил ориентировочную потребность в лекарственных препаратах, которые нужно закупить за границей, договор о поставке препаратов находится в стадии согласования, примерный срок поставки лекарств - конец октября этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Футбол «Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Футбол Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020 К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 7% Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.

Космос Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».