Шоу-бизнес
Газета.RuЭкс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление дворца Келантана.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
После развода Воеводина опубликовала в инстаграме несколько фотографий Мухаммада V и рассказала, что он женился на ней, потому что дети были "самой большой мечтой в его жизни".РИА Новости14:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший король Малайзии пожалел о браке с Оксаной Воеводиной и обвинил ее во лжи
Комсомольская правда14:15
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:39, Вашингтон
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru 12:59
Происшествия
Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3
На месте обрушения части здания на территории бывшего детского лагеря, произошедшего в подмосковном Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили под обломами тела еще двух погибших, после чего число жертв ЧП возросло до трех – ранее было обнаружено и извлечено тело одного погибшего рабочего.
Вести.Ru 17:03
Политика
В конгрессе США выступили против возвращения России в G7
Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Футбол
Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.
Спорт-Экспресс 12:39
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в воздухе под Липецком
Газета.Ru 03:23
Космос
Работа группировки ГЛОНАСС в неполном составе продлена до октября
Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 октября 2011 года. В конце месяца его уже ввели в систему.
ТАСС вчера в 10:24
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Авто
Chevrolet Corvette C8 в кузове «кабриолет» появится в октябре
Американский автопроизводитель сообщил, что C8 Corvette Stingray Convertible будет представлен в следующем месяце.
SpeedMe 03:38
Происшествия
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу вечером на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах.
ТАСС 16:52
Политика
Россия ответила Японии на представление из-за нового завода на Курилах
Посольство России в Японии оценило представление этой страны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан и считает его неприемлемым.
МонаВиста 04:38
Общество
В Минздраве назвали сроки закупки зарубежных лекарств для детей
Минздрав определил ориентировочную потребность в лекарственных препаратах, которые нужно закупить за границей, договор о поставке препаратов находится в стадии согласования, примерный срок поставки лекарств - конец октября этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:12
Футбол
«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.
Спорт-Экспресс 08:43
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Футбол
Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM вчера в 07:10
Хоккей
«Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном
40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».
Sport24.ru 11:54