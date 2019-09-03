с чего всё началось

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление дворца Келантана.

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Армия и оружие Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу вечером на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах.

Футбол Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020 Команда Станислава Черчесова одержала волевую победу в гостях над Шотландией - 2:1. Голы у россиян забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Экономика Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Общество Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.

Экономика В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Футбол «Челси» хочет продлить контракт с Эмерсоном Контракт, предположительно, будет продлен до 2023 года. Зарплата Эмерсона возрастет с 3,9 до 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.

Общество Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Наука Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.

Происшествия В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.

Финансы Symantec может быть выкуплена за $16 млрд - СМИ Разработчик антивирусов Symantec Corp. может быть выкуплена европейской и американской инвестиционными фирмами Permira и Advent International Corp. более чем за 16 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Футбол «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма» Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.

Футбол Влашич помог Хорватии разгромить Словакию Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Футбол Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020 Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.