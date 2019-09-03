Шоу-бизнес
Газета.RuЭкс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление дворца Келантана.
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с чего всё началось
После развода Воеводина опубликовала в инстаграме несколько фотографий Мухаммада V и рассказала, что он женился на ней, потому что дети были "самой большой мечтой в его жизни".РИА Новости14:38
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Бывший король Малайзии пожалел о браке с Оксаной Воеводиной и обвинил ее во лжи
Комсомольская правда14:15
Таганроженка Оксана Воеводина готова рассказать свою историю о разводе с экс-королем Малайзии
DonDay-Таганрог03 сентября в 04:02
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Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
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Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
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В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
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Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя
В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
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Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
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В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»
Культуромания 13:24
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«Челси» хочет продлить контракт с Эмерсоном
Контракт, предположительно, будет продлен до 2023 года. Зарплата Эмерсона возрастет с 3,9 до 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.
Soccer.ru 13:51
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В Apple запустили тестовую веб-версию приложения Apple Music
Компания Apple запустила интернет-версию собственного музыкального сервиса Apple Music.
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Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
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Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон
Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.
News.ru вчера в 14:54
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Финансы
Symantec может быть выкуплена за $16 млрд - СМИ
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ПРАЙМ 15:55
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Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
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«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
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Россия отыгралась с 2:6 и победила Испанию в Суперфинале Евролиги-2019
Сборная России свой первый матч в Суперфинале Евролиги-2019 проиграла.
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Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
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Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины в США
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Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40