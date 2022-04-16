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Экс-куратор из СБУ передал российским силовикам данные о боевиках «Правого сектора»

Офицер Службы безопасности Украины (СБУ), бывший куратор «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию об украинских боевиках в Херсонской области.
Lenta.ru
Начальник штаба — Хрипченко Александр Васильевич, 1963, кличка "Хрипа".
РИА Новости
По имеющимся данным, в незаконном распоряжении бойцов находилось пять ручных подствольных гранатометов, четыре автомата Калашникова и около 10 гранат.
РИА Новости
* Запрещенная в России экстремистская организация.
РИА Новости

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Экс-куратор из СБУ передал российским силовикам данные о боевиках «Правого сектора»
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