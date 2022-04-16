Офицер Службы безопасности Украины (СБУ), бывший куратор «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию об украинских боевиках в Херсонской области.
К ответственности за мелкие нарушения Правил дорожного движения (ПДД) не будут привлекать российских водителей сотрудники Госавтоинспекции, однако они сосредоточатся на борьбе с вождением в нетрезвом виде.
Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина, который уволил Райкина с поста худрука, сообщили РИА Новости в суде.