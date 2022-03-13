Бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина ответил на вопрос о перспективах Республиканской партии США и не исключил выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году, передает РИА Новости.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в воскресенье на съезде правящей Либерально-демократической партии выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с действиями России на территории Украины.
За минувшую субботу в Китае выявлено более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тысячи бессимптомных, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР.
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.
Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.