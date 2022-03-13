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Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что Республиканской партии придется выдвигаться снова

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина ответил на вопрос о перспективах Республиканской партии США и не исключил выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году, передает РИА Новости.
Lenta.ru
Бывший президент США Дональд Трамп о перспективах Республиканской партии заявил: "придется снова выдвигаться".
РИА Новости
«Нам, возможно, снова придется выдвигаться. Нельзя допустить мошенничество на выборах 2020 года», — заявил бывший американский лидер.
ФАН
Трамп заявил, что республиканцы должны воспользоваться шансом и уверенно победить на промежуточных выборах в палату представителей через восемь месяцев.
РИА Новости

Подробнее о событии

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