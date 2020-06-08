Коронавирус
РИА НовостиЭкс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Единоборства
Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою UFC 250
Советский спорт вчера в 00:42
Единоборства
Стипе Миочич сообщил о готовности вернуться в октагон
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе, Стипе Миочич, почти год не выходивший в октагон, сообщил о своем скором возвращении.
FightTime.ru вчера в 17:24
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Армия и оружие
В США предусмотрели борьбу с финансируемыми в биткоине беспорядками
В середине 2020 г. в США протестное движение, состоящее из молодежи, устраивает беспорядки и совершает атаки на правительственные учреждения и другие институты.
РБК 05:46
Киберспорт
Хакеры шутят – взломан отвратительный проект The Quiet Man
Хакерская группа Codex по неизвестным причинам взломала сюжетный боевик The Quiet Man от закрытой ныне Human Head Studios и издательства Square Enix.
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Армия и оружие
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
Футбол
Месси вернется в общую группу «Барселоны» в понедельник
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе с понедельника, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс вчера в 07:29
Киберспорт
Quincy Crew выиграла американский дивизион ESL One Birmingham
Quincy Crew победила Cr4zy со счетом 3:0 в финале американского дивизиона ESL One Birmingham.
Cyber.sports.ru 02:30
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
Футбол
Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне
Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Футбол
«Интер» интересуется игроком «Атлетико» Моратой
Игрок мадридского "Атлетико" Альваро Мората может перейти в миланский "Интер", передает Tuttosport.
Газета.Ru 04:40
Кино
Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News вчера в 16:22
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Авто
Toyota запустила продажи гибридного кроссовера RAV4
Японская компания Toyota сообщила о старте продаж нового гибридного кроссовера Toyota RAV4.
Rusargument 02:12
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»
Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма.
Piter.tv 05:44
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик»
Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс вчера в 09:09
Теннис
Теннисистка Кузнецова заметила деградацию уехавших из России людей
Ruposters.ru 03:42
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче
Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол
Арустамян: Вагнер не сыграет в этом сезоне РПЛ
Журналист Нобель Арустамян заявил о том, что Вагнер Лав не сыграет в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) за московский ЦСКА.
Газета.Ru 05:32
Общество
Первая в мире страна отменила все ограничения из-за коронавируса
Стала известна первая в мире страна, правительство которой приняло решение о полной отмене всяких ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Территория новостей 04:22