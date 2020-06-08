Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заболел коронавирусом.
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У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердили коронавирус

ТАСС06:28

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

РИА Новости06:22

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом

Znak.com05:53

«Надеюсь, что никого не снес». Евгений Ройзман заразился коронавирусом

JustMedia05:58

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что заболел коронавирусом

Эхо Москвы05:54

Заперся в библиотеке с котиком: Евгений Ройзман заболел коронавирусом

КП - Екатеринбург05:59

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом

Весьма05:49
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Единоборства

Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою UFC 250

Советский спорт вчера в 00:42
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Единоборства

Стипе Миочич сообщил о готовности вернуться в октагон

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе, Стипе Миочич, почти год не выходивший в октагон, сообщил о своем скором возвращении.
FightTime.ru вчера в 17:24
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,2K
Единоборства

Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
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Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
155
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
5,1K
Армия и оружие

В США предусмотрели борьбу с финансируемыми в биткоине беспорядками

В середине 2020 г. в США протестное движение, состоящее из молодежи, устраивает беспорядки и совершает атаки на правительственные учреждения и другие институты.
РБК 05:46
Киберспорт

Хакеры шутят – взломан отвратительный проект The Quiet Man

Хакерская группа Codex по неизвестным причинам взломала сюжетный боевик The Quiet Man от закрытой ныне Human Head Studios и издательства Square Enix.
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Армия и оружие

Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео

Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
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Футбол

Месси вернется в общую группу «Барселоны» в понедельник

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе с понедельника, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс вчера в 07:29
Киберспорт

Quincy Crew выиграла американский дивизион ESL One Birmingham

Quincy Crew победила Cr4zy со счетом 3:0 в финале американского дивизиона ESL One Birmingham.
Cyber.sports.ru 02:30
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
15
Футбол

Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне

Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Футбол

«Интер» интересуется игроком «Атлетико» Моратой

Игрок мадридского "Атлетико" Альваро Мората может перейти в миланский "Интер", передает Tuttosport.
Газета.Ru 04:40
Кино

Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект

Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News вчера в 16:22
6
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
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Авто

Toyota запустила продажи гибридного кроссовера RAV4

Японская компания Toyota сообщила о старте продаж нового гибридного кроссовера Toyota RAV4.
Rusargument 02:12
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
3
Кино

Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»

Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма.
Piter.tv 05:44
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
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Общество

Абрамович купил картину Мунка «Крик»

Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
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Футбол

«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс вчера в 09:09
Шоу-бизнес

«Руки не подам»: Тарасова высказалась о Башарове

Рамблер 02:51
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Теннис

Теннисистка Кузнецова заметила деградацию уехавших из России людей

Ruposters.ru 03:42
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Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче

Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол

Арустамян: Вагнер не сыграет в этом сезоне РПЛ

Журналист Нобель Арустамян заявил о том, что Вагнер Лав не сыграет в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) за московский ЦСКА.
Газета.Ru 05:32
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Общество

Первая в мире страна отменила все ограничения из-за коронавируса

Стала известна первая в мире страна, правительство которой приняло решение о полной отмене всяких ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Территория новостей 04:22
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Евгений Ройзман
Российский политик
Российский политик. Глава Екатеринбурга - председатель Екатеринбургской городской думы. В 2003-2007 гг. - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва.
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