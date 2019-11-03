Общество
РБКЭкс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту. Как сообщал телеканал, к задержанным Ислам Кадыров применял электрошокер и угрожал им ложными обвинениями.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Бывший мэр города Грозного Ислам Кадыров принес свои извинения после публикации видеозаписи, где он, находясь на посту главы чеченской столицы, при общении с местными жителями применяет электрошокер. Соответствующее заявление он сделал в общении с журналистом ЧГТРК "Грозный" Чингизом Ахмадовым.ТАСС10:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
StarHit.ru 07:57
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
UfacityNews.ru 01 ноября в 03:17
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Армия и оружие
Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
Lenta.ru 14:22
Здоровье
Игорь Бабушкин провёл совещание по итогам Госсовета по здравоохранению
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина в Калининградской области, обозначил перед медицинским сообществом региона задачи, поставленные главой государства.
Астрахань.Ру 00:52
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
РИА Новости 10:55
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Кино
Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке
Профиль вчера в 13:06
Здоровье
Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей
В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
МИР 24 10:58
Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Газета.Ru 13:27
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM вчера в 11:30
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Авто
Обновленный Infiniti QX80 приедет в Россию
Накануне стало известно, что обновленная версия флагманского кроссовера Infiniti QX80 доберется до России.
CarsWeek.ru вчера в 02:01
Происшествия
Подросток умер на вечеринке в Перми
Подросток скончался во время празднования дня рождения в Дзержинском районе Перми 2 ноября.
АиФ Пермь 04:31
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:28
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Кино
Каким получился новый «Терминатор»
К радости поклонников, во франшизу вернулся терминатор всех времён и народов Арнольд Шварценеггер (в новой части — Карл).
RT на русском 31 октября в 12:13
Театры
Оглашены номинанты на премию «Золотая маска»
Piter.tv 01 ноября в 08:38
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру вчера в 06:22
Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Религия
Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 3 ноября на Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
Российская газета 04:23
Общество
Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.
REGNUM вчера в 07:06
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Авто
В каких российских регионах чаще всего покупают новые автомобили
Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России по количеству покупаемых новых легковых автомобилей.
Smolnarod.ru 10:19