Общество

РБКРБКЭкс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту. Как сообщал телеканал, к задержанным Ислам Кадыров применял электрошокер и угрожал им ложными обвинениями.
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с чего всё началось

Экс-мэр Грозного извинился после видео с применением электрошокера в отношении жителей

Бывший мэр города Грозного Ислам Кадыров принес свои извинения после публикации видеозаписи, где он, находясь на посту главы чеченской столицы, при общении с местными жителями применяет электрошокер. Соответствующее заявление он сделал в общении с журналистом ЧГТРК "Грозный" Чингизом Ахмадовым.
ТАСС10:32

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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

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Экс-мэр Грозного извинился после видео с применением электрошокера в отношении жителей

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