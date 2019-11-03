Бывший мэр города Грозного Ислам Кадыров принес свои извинения после публикации видеозаписи, где он, находясь на посту главы чеченской столицы, при общении с местными жителями применяет электрошокер. Соответствующее заявление он сделал в общении с журналистом ЧГТРК "Грозный" Чингизом Ахмадовым.

с чего всё началось

25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту. Как сообщал телеканал, к задержанным Ислам Кадыров применял электрошокер и угрожал им ложными обвинениями.

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

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