Общество
РБКЭкс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту. Как сообщал телеканал, к задержанным Ислам Кадыров применял электрошокер и угрожал им ложными обвинениями.
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Экс-мэр Грозного объяснил, почему обошелся жестоко с жительницами города
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Бывший мэр Грозного извинился за грубое обращение с местными жителями
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