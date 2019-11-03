Общество

RT на русскомRT на русскомЭкс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Бывший мэр Грозного извинился за пытки женщин

URA.Ru11:42

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК13:07

Бывший мэр Грозного извинился за грубое обращение с местными жителями

Телекомпания Грозный11:53

Экс-мэр Грозного объяснил, почему обошелся жестоко с жительницами города

Московский Комсомолец16:26

Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями

РИА Новости11:28

Племянник Кадырова извинился за пытки людей электрошокером

Lenta.ru12:24

Экс-мэр Грозного извинился после видео с применением электрошокера в отношении жителей

ТАСС10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Армия и оружие

Семь ракет запустили в сторону Израиля из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о семи ракетах, запущенных из сектора Газа в сторону Израиля.
Национальная служба новостей 01 ноября в 16:15
Политика

Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.
Известия 18:56
Футбол

«Лацио» в гостях обыграл «Милан»

«Милан» на своем поле принимал «Лацио» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 16:49
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня

ВСУ за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Сегодня.ру 02:49
Общество

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС 16:17
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Происшествия

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

RT на русском 20:34
Общество

Захарова отреагировала на демонтаж памятника маршалу Жукову в Одессе

РБК вчера в 19:26
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Газета.Ru 11:16
Общество

Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году

В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
Челнинские известия вчера в 07:05
Религия

Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери

В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Авто

Японцы построили бигфут на базе Suzuki Jimny

Ученики японской автомобильной школы NATS создали бигфут на базе Suzuki Jimny последнего поколения.
Vevby.ru вчера в 06:32
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин поделился редким фото с тремя подросшими сыновьями

На днях средний сын певца Стаса Костюшкина отмечал свой 13-й день рождения.
Летидор 03:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет

Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Политика

Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии

Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
Московский Комсомолец 17:58
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Тарантас Ньюс 02:19
Культура

Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре

В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Политика

Поддержку первичного звена здравоохранения признали заслугой Путина

Поддержка первичного звена здравоохранения в России является личной заслугой президента Владимира Путина.
Lenta.ru 15:05
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика

Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке фотографию, на которой он показан без зубов.
РИА Новости 18:15
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Хоккей

Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Sport24.ru 19:28
Общество

Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

REGNUM 01 ноября в 17:57
Экономика

Граждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий

Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.
REGNUM 01 ноября в 06:13
Футбол

«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное