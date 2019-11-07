Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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В конце сентября Андрей Вихарев покинул пост главы Истры по состоянию здоровья. Сейчас он задержан, с ним ведутся следственные действия. О задержании Вихарева сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Бывший мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях

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