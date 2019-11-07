Общество
Радио Комсомольская правдаБывший мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
В конце сентября Андрей Вихарев покинул пост главы Истры по состоянию здоровья. Сейчас он задержан, с ним ведутся следственные действия. О задержании Вихарева сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС07 ноября в 06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях
ТАСС07 ноября в 06:09
Экс-глава Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Российская газета07 ноября в 06:02
ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях
Коммерсантъ07 ноября в 06:42
СМИ: против экс-мэра Истры возбудили дело об особо крупном хищении
Московский Комсомолец07 ноября в 05:50
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» обыграла «Зенит»
Молодежный состав матче 16-го тура первенства страны победил на своем поле сверстников из «Зенита».
Молодой коммунар 08:35
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Политика
Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Политика
МИД прокомментировал позицию суда ООН по претензиям со стороны Киева
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие
ДНР завершила отвод сил из Петровского
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
РИА Новости 08:38
Здоровье
Зимой москвичей ждут новые болезни
Аномально теплую зиму пообещали москвичам синоптики.
Live24 02:12
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Происшествия
Загорелся парламент Армении в Ереване
На территории комплекса зданий парламента Армении в Ереване вспыхнул пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Газета.Ru 08:47
Авто
Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews 05:45
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Общество
Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
МИР 24 06:04
Игры
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru вчера в 10:55
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Космос
Почему астронавты взлетают в оранжевых скафандрах, а в космос выходят в белых
Существует 2 главных типа скафандров. Первый — Advanced Crew Escape Suit, или оранжевый скафандр, или тыквенный скафандр.
Популярная механика 05 ноября в 07:02
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Армия и оружие
ВСУ приняли на вооружение отечественную РСЗО «Верба»
Военное обозрение 08:34
Хоккей
Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки
Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Технологии
В Китае уже начали разработку сетей 6G
Astera 07 ноября в 15:14
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культуромания вчера в 14:36
Наука
Курение оказывает влияние на риск развития депрессии и шизофрении
Курящие люди страдают от шизофрении и депрессии в два раза чаще некурящих. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
МедиаПоток вчера в 05:59
Происшествия
В Брянске задержан чиновник администрации Денис Шаров
БрянскToday 00:39
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
HotMurom.ru 06:47