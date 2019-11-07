Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаБывший мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях

В конце сентября Андрей Вихарев покинул пост главы Истры по состоянию здоровья. Сейчас он задержан, с ним ведутся следственные действия. О задержании Вихарева сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.
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Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях

Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС07 ноября в 06:09

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Силовики задержали бывшего мэра подмосковной Истры

РБК07 ноября в 06:00

Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях

ТАСС07 ноября в 06:09

Экс-глава Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях

Российская газета07 ноября в 06:02

ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях

Коммерсантъ07 ноября в 06:42

СМИ: против экс-мэра Истры возбудили дело об особо крупном хищении

Московский Комсомолец07 ноября в 05:50

Бывший мэр подмосковной Истры задержан после серии расследований Лайфа

Life.ru07 ноября в 04:45

Экс-мэра Истры задержали по делу о хищении в особо крупном размере

РЕН ТВ07 ноября в 05:25
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