"С целью обеспечения населения и восстановления объектов инфраструктуры, глава ВГА Виталий Ганчев издал Указ о создании Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.
В пятницу депутаты Городской думы Краснодара в ходе внеочередного заседания единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию мэра города Алексеенко в связи с переходом на другую работу.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о невозможности очного обучения в ряде регионов Украины из-за того, что в образовательных учреждениях разместились подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).