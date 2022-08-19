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Экс-мэр Краснодара Алексеенко возглавил Совет министров в Харьковской области

"С целью обеспечения населения и восстановления объектов инфраструктуры, глава ВГА Виталий Ганчев издал Указ о создании Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Первым заместителем главы администрации, председателем Совета министров Харьковской области, назначен Андрей Алексеенко.
РИА Новости
В пятницу депутаты Городской думы Краснодара в ходе внеочередного заседания единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию мэра города Алексеенко в связи с переходом на другую работу.
ТАСС
С 2015 года был заместителем главы региона по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, с 2017 года - первым вице-губернатором Краснодарского края.
ТАСС

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Бывший мэр Краснодара назначен главой Совета министров Харьковской области
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