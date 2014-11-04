Политика
Газета.RuЭкс-мэр Махачкалы Амиров направил прошение о помиловании
Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, который был приговорен к пожизненному заключению в колонии за подготовку к совершению теракта и незаконный оборот оружия, направил прошение о помиловании.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2019 года в ответ на просьбу журналистки помиловать экс-мэра Махачкалы пообещал подумать над этим вопросом. По его словам, обращения с просьбами о помиловании Амирова поступают многократно.ТАСС00:15
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