Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства

В Самарской области умер бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин. 57-летнего мужчину обнаружили в собственном доме: Фомин был тяжело ранен - скончался он уже в больнице на операционном столе.
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Юрий Ферапонтов: «Владимир Фомин подал в отставку из-за проблем с сердцем»

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Бывший мэр Новокуйбышевска скончался в больнице после попытки самоубийства

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Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
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