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Экс-мэр Якутска назвала заблуждением зависимость России от нефтяной иглы

Зависимость экономики России от нефти — заблуждение, заявила в интервью телеканалу РБК бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.
РБК
Авксентьева пояснила, что в настоящий момент, если рассматривать доли в ВВП, то порядка 20 процентов идет от торговли и ретейла, а от нефтегазовой отрасли — только чуть более 15 процентов.
Lenta.ru
О том, что Россию уже нельзя считать бензоколонкой, в декабре в ходе большой пресс-конференции также заявил президент Владимир Путин.
РБК
Авксентьева также рассказала, что 64 процента российских городов являются дотационными, что мешает развитию регионов страны.
Московский Комсомолец

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Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала заблуждением зависимость РФ от нефтяной иглы

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Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала заблуждением зависимость России от «нефтяной иглы»

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