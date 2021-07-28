Штаб сборной России направит запрос в оргкомитет Олимпиады и МОК по инциденту с Медведевым

Штаб олимпийской команды России направит официальный запрос в оргкомитет Игр в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с инцидентом с российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили.