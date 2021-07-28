РБКЭкс-мэр Якутска назвала заблуждением зависимость России от нефтяной иглыЗависимость экономики России от нефти — заблуждение, заявила в интервью телеканалу РБК бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.РБКАвксентьева пояснила, что в настоящий момент, если рассматривать доли в ВВП, то порядка 20 процентов идет от торговли и ретейла, а от нефтегазовой отрасли — только чуть более 15 процентов.Lenta.ruО том, что Россию уже нельзя считать бензоколонкой, в декабре в ходе большой пресс-конференции также заявил президент Владимир Путин.РБКАвксентьева также рассказала, что 64 процента российских городов являются дотационными, что мешает развитию регионов страны.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРБКРБКРБКГЛАС.RUГазета MetroЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииЭкс-мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала заблуждением зависимость РФ от нефтяной иглыЦентральная Служба Новостей07:23Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала заблуждением зависимость России от «нефтяной иглы»ГЛАС.RU07:08Зависимость России от «нефтяной иглы» посчитали заблуждениемLenta.ru04:41Сардана Авксентьева: «Башкирия относится к регионам с аномальными какими-то явлениями»Пруфы.рф06:14Экс-мэр Якутска Авксентьева не согласилась, что Россия «сидит на нефтяной игле»Московский Комсомолец05:39Бывший мэр Якутска опровергла мнение о зависимости России от «нефтяной иглы»Компания06:20Экс-мэр Якутска назвала заблуждением зависимость России от нефтяной иглыРБК03:48Показать ещёОценить71Поделиться